Кучер підтвердив судову тяганину зі СК Дніпро-1 через борги: "Русол мені не відповів"
Олександр Кучер змушений вдатися до радикальних методів для вирішення фінансових питань зі СК Дніпро-1.
– Ігор Бурбас написав, що ви збираєтеся позиватися до Дніпра-1. Це правда?
– Так, правда. Я подав на них позов до Палати вирішення спорів УАФ. Вони винні мені зарплату за три місяці та бонуси за друге місце у розмірі 100-150 тисяч доларів.
– Намагалися вирішити питання мирно з Дніпром-1, що вони взагалі кажуть?
– Коли я підготував усі документи, я скинув їх у Дніпро-1 і зателефонував до Русола. Він мені не відповів і ніхто не зателефонував. Це було до нового року. Тепер чекаю на засідання.
Кучер подав до суду на СК Дніпро-1 – клуб має серйозний борг перед екс-тренером
– Коли воно відбудеться?
– Думаю, вже після позачергового Конгресу УАФ, що відбудеться 25 січня.
– Ігор Йовічевіч теж позивається до Дніпра-1 через заборгованість. Чи не спілкувалися з ним із цього приводу?
– Ні, не спілкувався, не бачу в цьому сенсу.
– Кому Дніпро-1 винен із гравців?
– Цього я не підкажу, не в курсі, але заборгованість перед гравцями, гадаю, теж є.
– Не в курсі, як зараз справи в Дніпрі-1 з виплатами зарплати чинним гравцям і тренерському штабу?
– Наскільки я знаю, є заборгованість за чотири місяці.
– Як у вас справи. Чи є якісь пропозиції щодо роботи?
– Поки що ні, перебуваю вдома, – резюмував Кучер в коментарі Українському футболу.
Нинішній тренер дніпрян Юрій Максимов відмовився обговорювати ситуацію: "Вибачте, це не до мене питання".
СК Дніпро-1 оголосив шістьох суперників на зимових зборах – зірковий українець і європейські чемпіони