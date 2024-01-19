Олександр Кучер змушений вдатися до радикальних методів для вирішення фінансових питань зі СК Дніпро-1.

– Ігор Бурбас написав, що ви збираєтеся позиватися до Дніпра-1. Це правда?

– Так, правда. Я подав на них позов до Палати вирішення спорів УАФ. Вони винні мені зарплату за три місяці та бонуси за друге місце у розмірі 100-150 тисяч доларів.

– Намагалися вирішити питання мирно з Дніпром-1, що вони взагалі кажуть?

– Коли я підготував усі документи, я скинув їх у Дніпро-1 і зателефонував до Русола. Він мені не відповів і ніхто не зателефонував. Це було до нового року. Тепер чекаю на засідання.

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– Коли воно відбудеться?

– Думаю, вже після позачергового Конгресу УАФ, що відбудеться 25 січня.

– Ігор Йовічевіч теж позивається до Дніпра-1 через заборгованість. Чи не спілкувалися з ним із цього приводу?

– Ні, не спілкувався, не бачу в цьому сенсу.

– Кому Дніпро-1 винен із гравців?

– Цього я не підкажу, не в курсі, але заборгованість перед гравцями, гадаю, теж є.

– Не в курсі, як зараз справи в Дніпрі-1 з виплатами зарплати чинним гравцям і тренерському штабу?

– Наскільки я знаю, є заборгованість за чотири місяці.

– Як у вас справи. Чи є якісь пропозиції щодо роботи?

– Поки що ні, перебуваю вдома, – резюмував Кучер в коментарі Українському футболу.

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