КАН-2023, 2 тур

Група А

Екваторіальна Гвінея – Гвінея-Бісау – 4:2

Голи: Нсуе, 21, 51, 61, Міранда, 46 – Ороско, 37 (авт), Зе Турбо, 90+3

Кот-д'Івуар – Нігерія – 0:1

Гол: Троост-Еконг, 55 (пен)

Марокко стартувало на КАН з розгрому Танзанії – гравець Шахтаря отримав червону, суперник "гірників" забив гол

Окрасою другого туру став матч за участю господаря турніру та іншого африканського гранда. Кот-д'Івуар приймав Нігерію, яка вже втратила очки з Екваторіальною Гвінеєю, вдовольнившись лише нічиєю. Самі ж "слони" без проблем обіграли Гвінею-Бісау і після першого туру очолювали квартет.

Вже на старті гри команди обмінялися моментами. Спершу Осімхен опинився майже віч-на-віч з кіпером, але пробив вище. Івуарійці відповіли ударом Куаме, який парирував воротар Нігерії. Міг забивати і захисник Роми Еван Н'Діка, але м'яч після його потужного удару з меж штрафного полетів просто в кіпера. Осімхен намагався виконати бісіклету – на шляху м'яча став захисник. Секо Фофана потужно приклався метрів з 30-ти – черговий сейв Нвабілі. Зрештою, доволі цікавий перший тайм так і завершився нулями.

На старті другого тайму Осімхен впав у штрафному Нігерії, отримавши удар по нозі від Діоманде. Арбітр епізод не побачив, зате побачив VAR. Пенальті взявся виконувати Вілліам Троост-Еконг, який ударом на силу переграв Фофана. 0:1.

Відігратися "слони" так і не змогли, практично не створивши тиску на ворота нігерійців. Засмучений Дідьє Дрогба став свідком поразки своєї збірної. Нігерія здобула першу перемогу на КАН-2023 і набрала 4 очки, піднявшись на друге місце. Кот-д'Івуар з трьома балами йде третім, але перемога в останньому турі гарантує господарям турніру мінімум другу сходинку.

В іншому матчі групи А Екваторіальна Гвінея впевнено переграла Гвінею-Бісау. Героєм став нападник Еміліо Нсуе, який став першим гравцем, що оформив хет-трик на поточному Кубку Африки. Вартий уваги і гол Міранди, якому асистував голкіпер, виконуючи удар від воріт. Після двох турів Екваторіальна Гвінея набрала 4 очки, зберігаючи хороші шанси на плей-офф. Щоправда, в останньому турі доведеться грати з Кот-д'Івуаром. У Гвінеї-Бісау жодного очка.

Салах мріє про помсту Мане, різка заява півфіналіста ЧС-2022, авантюрний представник УПЛ – прев'ю Кубка Африки