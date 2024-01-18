Барселона вкотре підтвердила свою кризу в матчі Кубка Іспанії проти скромного суперника.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Саламанка – Барселона – 1:3

Голи: Гомес, 31 – Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

Барселона після побиття від Реала в Суперкубку приїхала в гості до середняка третього дивізіону Іспанії.

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Підопічні Хаві провалили перший тайм і примудрилися пропустити на 31-й хвилині. Альваро Гомес чудово пробив з льоту, залишившись без нагляду на дальній стійці. Саламанка настільки повірила в себе, що пішла добивати Барсу великими силами. Аутсайдера покарали "голом в роздягальню". Жоден польовий гравець господарів не залишився на своїй половині, і Ферран з центра поля вискочив на побачення з кіпером – 1:1.

Гра Барселони не вражала і по перерві, але бомбардирські таланти дуже вчасно "прорізались" у захисників. Кунде наважився на удар з-за меж карного майданчика і поцілив точно під праву стійку. Французу асистував 16-річний центрбек Пау Кубарсі, який вперше грав за дорослу команду Барси.

Усі питання зняв ще один оборонець "кулес". Бальде пролетів повз гравців Саламанки та потужно вліпив від поперечки. 3:1 – Барселона проходить у чвертьфінал, але навряд Хаві задоволений таким виступом.

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