Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін став найкращим воротарем семи найсильніших європейських ліг за відсотком сейвів, повідомляє Data MB.

Трубін потрапив у трійку найдорожчих молодих воротарів світу, Лунін – у топ-10

22-річний воротар за цим показником досяг позначки 85,7%.

Нагадаємо, Трубін перейшов у Бенфіку з Шахтаря влітку 2023 року і одразу ж завоював місце у старті. У поточному сезоні він провів за "орлів" 23 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 20 голів (ще у 9 поєдинках відстояв "на нуль").

До слова, раніше Анатолій потрапив до трійки найдорожчих молодих воротарів світу – вартість українця склала 58,3 млн євро.

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