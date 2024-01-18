Суперкубок Італії, 1/2 фіналу

Наполі – Фіорентина – 3:0

Голи: Сімеоне, 22, Дзербін, 84, 86

Коли Вальтер Мадзаррі замінив Руді Гарсію на посаді головного тренера Наполі, Ауреліо Де Лаурентіс настійно попросив його не переводити команду на "тренерську" схему. Мадзаррі відомий як великий шанувальник системи з трьома центральними захисниками, але він дав президенту слово про те, що "продовжить справу Лучано Спаллетті", тобто команда гратиме в 4-3-3.

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До сьогоднішнього дня виступи Наполі не можна було назвати переконливими. В останньому матчі команда Мадзаррі насилу обіграла в дербі Кампанії Салернітану – переможний м'яч був забитий на 90+6-й хвилині центральним захисником. В Ер-Ріяді тренер "адзуррі" перевів свою команду на формацію 3-4-2-1 – і неаполітанці здобули першу велику перемогу з кінця вересня 2023 року.

Щоправда, у цьому півфіналі все могло скластися інакше, якби Жонатан Іконе реалізував пенальті перед самою перервою. Однак французький вінгер пробив над поперечиною, і перевага Наполі в один м'яч збереглася. Чинному чемпіону Італії вдалося збільшити її наприкінці зустрічі, коли Мадзаррі випустив на поле 24-річного резервіста Алессіо Дзербіна. Хлопець з'явився на полі на 81-й хвилині, а вже до 86-ї оформив дубль: перший гол він забив після подачі з кутового, другий – у контратаці після відбору м'яча у Дункана.

У фіналі Наполі зіграє з переможцем пари Інтер – Лаціо.

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