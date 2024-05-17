Кілька членів ради директорів Барселони виявили бажання, щоб головний тренер команди Хаві покинув свою посаду після закінчення сезону.

Як інформує COPE, це стало наслідком заяви наставника про те, що клубу необхідно поліпшити склад команди. Деяким босам "блаугранас" не сподобалося, що Хаві виніс внутрішню інформацію на публіку: тренер прямо розповів про складнощі реалізації свого прохання через важке економічне становище Барселони.

Ла Ліга не номінувала Хаві на нагороду найкращому тренеру – зелене світло для наставників Луніна, Довбика і Циганкова

Повідомляється, що група незадоволених директорів чинить тиск на президента "блаугранас" Жоана Лапорту. Останній також залишився незадоволений словами Хаві.

Раніше Барселона оголосила про те, що Хаві продовжить тренувати команду і в наступному сезоні, незважаючи на зворотні заяви самого фахівця в січні.

Жирона програла Вільяреалу, не зумівши повернути другу позицію – Циганков міг забивати двічі, Довбик не вразив