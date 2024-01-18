Єгипет і Гана зіграли 18 січня в 2 турі Кубка африканських націй-2023. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

КАН-2023, 2 тур

Група B

Єгипет – Гана – 2:2

Голи: Мармуш, 69, Мостафа, 72 – Кудус, 45+3, 71

Фаворити групи B у першому турі неприємно здивували своїх прихильників, втративши очки. Якщо Мохамед Салах і компанія уникли повної ганьби, зігравши внічию з Мозамбіком, то Гана сенсаційно програла Кабо-Верде і після першого туру посідала останню сходинку квартету. Відповідно, сьогоднішній матч набував для кожної з команд ще більшого значення – ще одна втрата очок значно погіршувала шанси на плей-офф.

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Вочевидь, саме небажання ризикувати серйозно вплинуло на дії футболістів. Перший тайм – суцільна нудьга. За 45 хвилин, враховуючи компенсований час, команди спромоглися завдати "аж" по одному удару в бік воріт суперника. Єгипет, маючи Салаха, не створив абсолютно нічого, та й Гана з Айю, Вільямсом і Кудусом розчарувала.

Головна подія першої половини – травма Мохамеда Салаха, якої той зазнав незадовго до перерви. Лідер Єгипту і Ліверпуля не зміг продовжити гру через проблеми зі стегном і залишив поле. Як тільки Салаха замінили, Гана забила. Відзначився інший представник АПЛ – Кудус з-за меж штрафного класно поклав у нижній кут.

На старті другої половини після розіграшу штрафного Єгипет відігрався, однак радість "фараонів" перервав свисток арбітра – офсайд. VAR підтвердив рішення головного рефері, тому рахунок не змінився. Притисли підопічні Руя Віторії, але зрівняли завдяки помилці суперників. На 69-й хвилині Іньякі Вільямс "привіз" гол у свої ворота. Нападник Атлетіка Більбао віддав назад на кіпера, але м'яч перехопив Мармуш. Форвард Єгипту обіграв воротаря і покотив у сітку з гострого кута.

Проте раділи єгиптяни недовго. Буквально в наступній атаці Гана забила знову. Кудус ооформив дубль – хавбек Вест Хема отримав м'яч у штрафному і завдяки рикошету знову вивів "чорних зірок" уперед.

Замість Вільямса вийшов Букарі, який буквально тут же повторив "подвиг" партнера. Знову Гана організувала гол у свої ворота. Букарі втратив м'яч біля свого штрафного, Трезеге віддав на Мостафу, який прошив кіпера. Цей гол став останнім у матчі – до фінального свистка рахунок не змінився.

2:2 – рахунок, який навряд чи влаштував якусь із команд. Єгипет з двома очками посідає друге місце групи B, але, найімовірніше, втратив Мохамеда Салаха на вирішальну гру з Кабо-Верде. Гана з одним пунктом залишилася останньою. Кабо-Верде вже у п'ятницю може достроково вийти в плей-офф Кубка Африки, якщо здолає Мозамбік.

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