Український півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів Арсенала, повідомляє журналіст видань ESPN, Goal та TNT Sports Екрем Конур на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колись Твіттер).

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За інформацією джерела, українець також продовжує перебувати у списках бажаних трансферних цілей для Наполі та Ювентуса (попри відсутність у перших місця для легіонерів з ЄС, та заяв других про завершення зимової трансферної кампанії).

До слова, раніше скаути Арсенала вже переглядали Георгія у поєдинку Ліги чемпіонів проти Барселони, в якому українець відзначився забитим м'ячем.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 18 матчів (3 голи і 1 асист). Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

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