Карпати хочуть запросити на вакантні посади спортивного та генерального директорів Віталія Лисицького та Ігоря Дедишина, повідомляє Sport.ua.

Карпати не отримали дозвіл на виїзд за кордон для проведення тренувального збору, – ЗМІ

41-річний Лисицький з 2017 року успішно працює в Колосі, а 46-річний Дедишин з 2019-го трудиться в Русі (раніше він обіймав аналогічну посаду в Карпатах Димінського (2009-2015) і Вересі (2016-2017). За інформацією джерела, трансфери фахівців можливі як взимку, так і після закінчення сезону.

Нагадаємо, нещодавно тренерський штаб Карпат підсилив Володимир Єзерський, а головним скаутом став Гліб Корнієнко, який раніше знаходив потенційних зірок для Шахтаря і СК Дніпро-1. ЗМІ також повідомляли про можливий прихід у львівський клуб Андрія Русола (відповідальним за трансфери), але комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман вже розвіяв ці чутки.

До слова, Карпати у першій половині сезону впевнено виграли групу А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих. Саме підопічні Мирона Маркевича є головним претендентом на вихід в УПЛ.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію