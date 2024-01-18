Карпати запланували велике пограбування клубів УПЛ – "леви"поклали око на двох топ-менеджерів
"Зелено-білі" вкотре підтверджують серйозність своїх намірів увірватись в еліту українського футболу.
Карпати хочуть запросити на вакантні посади спортивного та генерального директорів Віталія Лисицького та Ігоря Дедишина, повідомляє Sport.ua.
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41-річний Лисицький з 2017 року успішно працює в Колосі, а 46-річний Дедишин з 2019-го трудиться в Русі (раніше він обіймав аналогічну посаду в Карпатах Димінського (2009-2015) і Вересі (2016-2017). За інформацією джерела, трансфери фахівців можливі як взимку, так і після закінчення сезону.
Нагадаємо, нещодавно тренерський штаб Карпат підсилив Володимир Єзерський, а головним скаутом став Гліб Корнієнко, який раніше знаходив потенційних зірок для Шахтаря і СК Дніпро-1. ЗМІ також повідомляли про можливий прихід у львівський клуб Андрія Русола (відповідальним за трансфери), але комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман вже розвіяв ці чутки.
До слова, Карпати у першій половині сезону впевнено виграли групу А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих. Саме підопічні Мирона Маркевича є головним претендентом на вихід в УПЛ.
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