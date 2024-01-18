У сезоні 2023/24 український воротар вдало виступає за мадридців. Андрій Лунін довів тренерському штабу Реала, що має впевненість та якості, щоб бути першим номером в команді. Гра українця спричинила суперечки щодо його майбутнього.

Лунін обрав несподіваний розвиток кар'єри – Реал ігнорує бажання українця

Як повідомляє El debate, Реал задумується над тим, хто замінить Тібо Куртуа. Травма бельгійця може повторитися, а мадридці не хочуть опинитися в ситуації, коли терміново буде потрібно шукати заміну. Таким чином Реал планує запропонувати Андрію Луніну продовжити свою угоду до 2030 року.

Утім, "вершкові" не можуть гарантувати українцю певну кількість матчів у сезоні. Тільки тренер може пообіцяти, що Лунін отримає ігровий час у Кубку чи Ла Лізі. Раніше повідомлялось, що Андрій хоче грати частіше і саме через це думає над переходом в інший клуб.

Нагадаємо, що Лунін приєднався до Реала у 2018 році. Його чинна угода закінчується влітку наступного року. Загалом за мадридців український воротар відіграв у 28 матчах.

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик