Мілевський показав наслідки обшуків поліції – відео
17:44 - Читать на русском
Артем Мілевський оговтується від візиту поліції у своє помешкання.
Колишній нападник Динамо та збірної України зняв відео за мотивами обшуків.
До Мілевського завітала поліція з обшуками: "Пристойно покошмарили, убили нервові клітини"
Правоохоронці не церемонились і просто вибили двері будинку Мілевського. "Пристойно покошмарили. Убили нервові клітини..." – скаржився вчора 39-річний екс-футболіст. Сьогодні ж довелося викликати майстра, щоб відремонтувати замок.
Нагадаємо, нещодавно Мілевський успішно пройшов лікування від алкоголізму і намагається шукати себе у нових сферах. Іменитий форвард веде трансляції на платформі Twitch.
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