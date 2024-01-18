Кубок Кіпру, 1/8 фіналу

Омонія – Іпсонас (Красава) – 3:0

Голи: Какуліс, 23, Лецякс, 26, Бен Халек, 49 (аг)

Омонія приймала команду другого дивізіону, якою володіє російський блогер Євген Савін. Він засудив вторгнення Росії в Україну і був змушений покинути свою огидну "родіну".

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Омонія зняла всі питання вже в середині першого тайму. Безус відзначився асистом на Лецякса, якому вдався потужний удар з гострого кута. Українець намагався красиво забити через себе, але кіпер Красави парирував. Натомість Роман додав у свій актив ще одну результативну передачу, подавши кутовий на автогол Бен Халека.

3:0 – Омонія вийшла у чвертьфінал і впевнено крокує до свого третього поспіль Кубка Кіпру. Безус є одним з головних героїв сезону, оформивши 9 голів та 9 асистів у 23 матчах.

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