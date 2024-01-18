Луганський клуб взявся за старе, шантажем вимагаючи від футболістів пролонгувати контракти.

Одразу троє ключових гравців Зорі виключені зі складу делегації, яка 19 січня вирушить на виїзний збір до Туреччини, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, мова йде про захисника Ігоря Снурніцина, атакувального півзахисника Дениса Нагнойного та вінгера Даниїла Алефіренка.

Причина такого рішення вже традиційна для Зорі – відмова гравців продовжувати контракти з клубом, які закінчуються 30 червня 2024 року. Зазначається, що вищезгадана трійця тренуватиметься з командою U-19.

До слова, раніше повідомлялось, що Алефіренко підписав попередній контракт із Колосом, а Нагнойного хоче бачити в Металісті 1925 Віктор Скрипник. Про предметний інтерес до Снурніцина поки що невідомо.

Нагадаємо, свого часу Владислав Кочергін і Максим Хлань відмовились продовжувати контракти з Зорею, після чого були фактично позбавлені ігрової практики.

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