"Дякую, Палмейрас! Настав час прощання. Сьогодні я прощаюся з клубом, який мене прийняв і який відчинив мені двері в життя. Я прощаюся з відчуттям, що завжди робив і віддавав усе можливе для важкої футболки Палмейрас.

Я вирушаю в нову подорож у своєму особистому та професійному житті, щоб я міг бути таким же щасливим, як був тут. Виклики завжди залітають в життя людей, які готові з ними зіткнутися. Я не тільки хочу, але й готовий.

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Дякую всім товаришам по команді, керівництву, співробітникам і всім, хто так чи інакше брав участь у моєму повсякденному житті. Я завжди дякую Богу за будь-якої нагоди, моїй родині, друзям. Дякую за підтримку, віру та щирість, як завжди.

В оповіданні поки лише кома, бо колись я хочу тут поставити крапку. Дякую, Палмейрас", – написав 21-річний Кевін в соцмережах.

Клуби офіційно ще не підтвердили трансфер, але мережею вже гуляють фото вінгера у футболці Шахтаря з номером 37. ЗМІ повідомляли, що "гірники" заплатять 15 млн євро за Кевіна, який провів усього 11 матчів і забив один гол за першу команду Палмейрас.

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