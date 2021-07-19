Головні новини футболу 18 липня: Коваленко може перейти в проблемний клуб, жінки Шахтаря феєрично дебютували
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 липня.
Україна
Динамо перемогло слабких швейцарців на зборах. Збірники тьмяно повернулися, Лєднєв знову робить результат, Гармаш кладе красу, але в діях киян була купа браку за два тижні до старту сезону. "Біло-сині" проведуть додаткові спаринги з Бешикташем і Фенербахче.
Шахтар стартує в ЛЧ 2021/22 – всі розклади та потенційні суперники віце-чемпіона України перед жеребкуванням, яке відбудеться сьогодні. Жіноча команда Шахтаря виграла з рахунком 16:0 дебютний матч у своїй історії. Маркос Антоніо став трансферною ціллю Фенербахче.
Драма зі зняттям Руху з УПЛ: названий клуб, який може замінити львів'ян в еліті. Минаю більше не загрожує трансферний бан від ФІФА. Шахаб приніс Зорі перемогу над СК Дніпро-1, а Десна без проблем розібралась з Вересом.
Наші за кордоном
Віктор Коваленко може опинитися у Спеції – клуб вимушений втрутитися в запеклу боротьбу за гравця збірної України через прийдешній трансферний бан. Він не тренувався зі загальною групою Аталанти.
Андрій Лунін знову зіграв за Реал у таємному спарингу – українець пропустив від свого одноклубника. Агент відреагував на чутки про перехід Андрія Ярмоленка в турецькі клуби.
Трансфери
Харрі Кейн вже узгодив умови контракту з Манчестер Сіті – журналіст назвав суму, яку вимагає Тоттенхем. Мілан слідом за Олів'є Жиру підписав ще одного француза – вже третього у це міжсезоння. Алекс Тейшейра повертається в Європу – екс-зірка Шахтаря домовився з Бешикташем.