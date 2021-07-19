Україна

Динамо перемогло слабких швейцарців на зборах. Збірники тьмяно повернулися, Лєднєв знову робить результат, Гармаш кладе красу, але в діях киян була купа браку за два тижні до старту сезону. "Біло-сині" проведуть додаткові спаринги з Бешикташем і Фенербахче.

Шахтар стартує в ЛЧ 2021/22 – всі розклади та потенційні суперники віце-чемпіона України перед жеребкуванням, яке відбудеться сьогодні. Жіноча команда Шахтаря виграла з рахунком 16:0 дебютний матч у своїй історії. Маркос Антоніо став трансферною ціллю Фенербахче.

Драма зі зняттям Руху з УПЛ: названий клуб, який може замінити львів'ян в еліті. Минаю більше не загрожує трансферний бан від ФІФА. Шахаб приніс Зорі перемогу над СК Дніпро-1, а Десна без проблем розібралась з Вересом.

Наші за кордоном

Віктор Коваленко може опинитися у Спеції – клуб вимушений втрутитися в запеклу боротьбу за гравця збірної України через прийдешній трансферний бан. Він не тренувався зі загальною групою Аталанти.

Андрій Лунін знову зіграв за Реал у таємному спарингу – українець пропустив від свого одноклубника. Агент відреагував на чутки про перехід Андрія Ярмоленка в турецькі клуби.

Трансфери

Харрі Кейн вже узгодив умови контракту з Манчестер Сіті – журналіст назвав суму, яку вимагає Тоттенхем. Мілан слідом за Олів'є Жиру підписав ще одного француза – вже третього у це міжсезоння. Алекс Тейшейра повертається в Європу – екс-зірка Шахтаря домовився з Бешикташем.