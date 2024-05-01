"Дуже важко було в системі Шарана. Мало футболу, більше боротьби. Я не міг адаптуватися. Коли прийшов Желько, він сказав, що вірить у нас. Що ми можемо вибратися з цієї ситуації.

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Команда бореться за виживання, пацани переживали і Богданович накрутив усіх, що ми особливо у футбол не грали. Постійний тиск, люди не могли отримати задоволення від футболу.

Я розумів, що для мене буде краще залишити Кривбас, щоб мати більше практики та набути досвіду. Юрій Вернидуб так амо вимагає від гравців битися на полі, але футболу там було більше, ніж в Минаї при Шарані.

Для мене важливо мати свободу дій на футбольному полі і внаслідок цього допомогти команді домогтися результату. Шаран мені цього не давав, а Желько повірив у мене. Хочу віддячити за цю довіру голами та асистами.

В чому феномен Любеновіча? Він сказав, що хоче бачити посмішки на наших обличчях: "Ви повинні отримувати задоволення від футболу". З перших тренувань ми зрозуміли, що від нас вимагається. На зимових зборах він щодня розмовляв із футболістами. Були індивідуальні бесіди. Желько вселив у нас упевненість і це приносить результат", – розповів Кораблін в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тимур провів за Минай 19 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Взяття воріт 22-річний хавбек святкує у стилі Джуда Беллінгема з Реала, тому дехто називає його "Корабеллінгем".

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