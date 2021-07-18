Епопея навколо можливого зняття "жовто-чорних" з Прем'єр-ліги продовжується. Вже з'явився клуб, який потенційно може замінити Рух.

Якщо львів'яни все ж вирішать знятись з еліти, то їхнє місце посяде луцька Волинь, стверджує Meta-ratings.

УАФ заборонила Руху проводити домашні матчі в Тернополі – Козловський може закрити проект

Минулого сезону "хрестоносці" подавали документи для отримання атестату УПЛ, а у комісії не виникло жодних запитань до клубу, який останні 4 сезони грає в Першій лізі. Не було претензій і до Оболоні, але Волинь має перевагу, адже завершила кампанію 2020/21 на 7 сходинці, кияни – на 8-й.

Якщо луцький колектив все ж отримає місце в еліті, а Рух не заявиться на Першу лігу, то квиток для підвищення у класі отримає переможець перехідного матчу між командами Другої ліги, які посіли треті місця у своїх групах.

Рух заявився на УПЛ попри погрози знятись із чемпіонату

Нагадаємо, на стадіоні Україна, на якому Рух планував проводити свої домашні матчі, заборонили проводити поєдинки УПЛ, оскільки арена була понижена з 3-ї категорії. Львівський клуб навіть погрожував зняттям з чемпіонату чи припиненням існування через це.

Опісля "жовто-чорні" заявили Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича для домашніх матчів, але УАФ заборонила команді Козловського проводити їх на ньому. За неофіційною інформацією, драма Руху з аренами може завершитись вже завтра, 19 липня.

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