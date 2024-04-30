Захисник Борнмута Ілля Забарний може змінити клубну прописку вже цього літа. До низки претендентів на українця приєднався мадридський Атлетіко, повідомляє ВЗБІРНА.

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За інформацією джерела, 21-річний оборонець має замінити у команді Дієго Сімеоне Акселя Вітселя – досвідченому бельгійцю вже перевалило за 35.

"Матрацники" наразі готові запропонувати за футболіста лише 25 мільйонів євро, що поки не влаштовує Борнмут, але ситуація може змінитися після успішного виступу Іллі на Євро-2024.

До слова, раніше інтерес до Забарного приписували Ліверпулю, Тоттенхему та Баварії.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ілля зіграв за "вишень" у 39 поєдинках, в яких забив 1 м'яч. Його контракт з англійцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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