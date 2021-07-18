Голкіпер мадридців Андрій Лунін отримує ігрову практику під час товариських зустрічей у міжсезоння.

Контрольний матч

Реал Мадрид – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Іско (пен) – Чуст (АГ)

Суперником команди Карло Анчелотті у другому спарингу міжсезоння був Райо Вальєкано. Таємний матч, на який не допустили ЗМІ, завершився нічиєю 1:1.

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Свій ігровий час на полі отримав Андрій Лунін, але відстояти на нуль йому не вдалось. Віктор Чуст необачно забив у свої ворота, а українець не врятував. За Реал також відзначився Іско з пенальті, але м'яч вже полетів у правильну сторону.

До слова, 25 липня у "вершкових" запланована офіційна контрольна зустріч з Рейнджерс, а 8 серпня команда Анчелотті зустрінеться у спарингу з Міланом.

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