Капітан збірної Англії більше не хоче залишатися в Тоттенхемі. Кейн ухвалив рішення покинути команду і вже домовився з іншим клубом.

Кейн готовий оголосити Тоттенхему бойкот, щоб перейти в інший клуб

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Харрі вже узгодив умови особистого контракту з Манчестер Сіті. Водночас Тоттенхем ще вище підняв ціну. "Шпори" можуть відпустити свого лідера лише за 160-170 млн євро компенсації.

Раніше повідомлялося, що "містяни" активно працюють над трансфером Кейна. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 120 мільйонів євро. Його контракт зі "шпорами" розрахований до 30 червня 2024 року.

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