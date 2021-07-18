Андрій Ярмоленко і Вадим Шаблій / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко не перейде у турецькі клуби, повідомив Шаблій у коментарі "Брутальному футболу".

Ярмоленко – на вихід: Вест Хем відкрив перемовини і змирився з колосальними втратами

За словами агента, жодних пропозицій щодо трансферу не надходило, а сам Ярмоленко зараз на відпочинку після виснажливого чемпіонату Європи.

Нагадаємо, турецькі мас-медіа активно сватають хавбека лондонського Вест Хема у Фенербахче та Галатасарай і навіть називають конкретні суми, які пропонувались Ярмоленку за перехід.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22