Украина

Динамо победило слабых швейцарцев на сборах. Сборники тускло вернулись, Леднев снова делает результат, Гармаш кладет красоту, но в действиях киевлян была куча брака за две недели до старта сезона. "Бело-синие" проведут дополнительные спарринги с Бешикташем и Фенербахче.

Шахтер стартует в ЛЧ 2021/22 – все расклады и потенциальные соперники вице-чемпиона Украины перед жеребьевкой, которая состоится сегодня. Женская команда Шахтера выиграла со счетом 16:0 дебютный матч в своей истории. Маркос Антонио стал трансферной целью Фенербахче.

Драма со снятием Руха из УПЛ: назван клуб, который может заменить львовян в элите. Минаю больше не грозит трансферный бан от ФИФА. Шахаб принес Зари победу над СК Днепр-1, а Десна без проблем разобралась с Вересом.

Наши за границей

Виктор Коваленко может оказаться в Специи – клуб вынужден вмешаться в ожесточенную борьбу за игрока сборной Украины из-за грядущего трансферного бан. Он не тренировался с общей группой Аталанты.

Андрей Лунин снова сыграл за Реал в тайном спарринге – украинец пропустил от своего одноклубника. Агент отреагировал на слухи о переходе Андрея Ярмоленко в турецкие клубы.

Трансферы

Харри Кейн уже согласовал условия контракта с Манчестер Сити – журналист назвал сумму, которую требует Тоттенхэм. Милан вслед за Оливье Жиру подписал еще одного француза – уже третьего в это межсезонье. Алекс Тейшейра возвращается в Европу – экс-звезда Шахтера договорился с Бешикташем.