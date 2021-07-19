Главные новости футбола 18 июля: Коваленко может перейти в проблемный клуб, женщины Шахтера феерично дебютировали
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 июля.
Украина
Динамо победило слабых швейцарцев на сборах. Сборники тускло вернулись, Леднев снова делает результат, Гармаш кладет красоту, но в действиях киевлян была куча брака за две недели до старта сезона. "Бело-синие" проведут дополнительные спарринги с Бешикташем и Фенербахче.
Шахтер стартует в ЛЧ 2021/22 – все расклады и потенциальные соперники вице-чемпиона Украины перед жеребьевкой, которая состоится сегодня. Женская команда Шахтера выиграла со счетом 16:0 дебютный матч в своей истории. Маркос Антонио стал трансферной целью Фенербахче.
Драма со снятием Руха из УПЛ: назван клуб, который может заменить львовян в элите. Минаю больше не грозит трансферный бан от ФИФА. Шахаб принес Зари победу над СК Днепр-1, а Десна без проблем разобралась с Вересом.
Наши за границей
Виктор Коваленко может оказаться в Специи – клуб вынужден вмешаться в ожесточенную борьбу за игрока сборной Украины из-за грядущего трансферного бан. Он не тренировался с общей группой Аталанты.
Андрей Лунин снова сыграл за Реал в тайном спарринге – украинец пропустил от своего одноклубника. Агент отреагировал на слухи о переходе Андрея Ярмоленко в турецкие клубы.
Трансферы
Харри Кейн уже согласовал условия контракта с Манчестер Сити – журналист назвал сумму, которую требует Тоттенхэм. Милан вслед за Оливье Жиру подписал еще одного француза – уже третьего в это межсезонье. Алекс Тейшейра возвращается в Европу – экс-звезда Шахтера договорился с Бешикташем.