Динамо зустрічалося з Етуалем у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів спарингу Динамо – Етуаль на "Футбол 24".

"Біло-сині" майже весь тайм намагались знайти ключ від воріт представника третього швейцарського дивізіону. Це вдалось зробити Лєднєву, який відгукнувся на пас Караваєва та ефектно переграв голкіпера.

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По перерві Динамо виглядало активніше, а забив лише Гармаш аж на 83-й хвилині – Денису вдався красивий прямий удар зі штрафного. "Біло-сині" святкують перемогу над Етуалем у спарингу з рахунком 2:0.

Вже 20 липня на команду Мірчі Луческу очікує контрольний матч проти Атлетіка з Більбао.