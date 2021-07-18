Товариський матч

Шахтар (жін.) – Єдність (жін.) – 16:0

Голи: Кожухар, 2, 11, 45, 54, 55, 67, Кревська, 9, Янчук, 12, 28, 41, 48, Вегерич, 49, Мохнач, 57 (пен), Старухіна, 58, Ковб, 71, Молодюк, 75.

Шахтар (стартовий склад): Денищич, Мохнач, Старухіна, Ковб, Ільїна, Головач, Молодюк, Кревська, Вегерич, Кожухар, Янчук.

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Жіноча команда Шахтаря у Щасливому провела спаринг проти київської команди Єдність. Поєдинок розпочався вдало для "помаранчево-чорних", які забили вже на другій хвилині. Автором історичного забитого м'яча стала Вероніка Кожухар, яка вразила порожні ворота після прострілу з меж штрафного.

Команди зіграли 3 тайми по 25 хвилин, а поєдинок завершився з рахунком 16:0 на користь дівчат Шахтаря. Підопічні Романа Заєва забили 4 голи в першому таймі, 5 – у другому та 7 – у фінальній третині гри. Шістьма голами відзначилася Вероніка Кожухар, чотири м'ячі забила Поліна Янчук, по голу до свого активу записали Анастасія Кревська, Надія Вегерич, Любов Мохнач, Марія Ковб, Аліна Старухіна та Єлизавета Молодюк.

Цікаво, що у складі Єдності грала Дарія Ракицька – сестра колишнього захисника Шахтаря і збірної України. Проте, як вбачається з рахунку, свої команді допомогти вона не змогла.

До слова, обидві команди дебютують в Першій жіночій лізі України 2021/22. У першому турі Шахтар зіграє проти Багіри з Кропивницького. Базова дата стартового туру – 15 серпня.

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