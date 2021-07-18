Черговим претендентом на півзахисника Аталанти Віктора Коваленка стала Спеція, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Коваленко близький до переходу в Емполі – перемовини з новачком Серії А на завершальній стадії

За інформацією видання, агент українця на початку наступного тижня зустрінеться з босами Аталанти, аби обговорити умови трансферу у команду Тьягу Мотти.

Нагадаємо, про свій інтерес до Коваленка раніше заявляв новачок Серії А – Емполі. Зазначалось, що українець перейде до тосканців на правах оренди і його виступи там визначать подальшу долю в Аталанті – бергамаски ухвалять рішення, продавати хавбека чи залишити у клубі.

Зауважимо, Спеція отримала трансферний бан, який набере чинності у січні 2022-го. Тому потенційний прихід Коваленка – один із останніх шансів для клубу підсилити склад.

До слова, Віктор Коваленко перейшов у Аталанту з Шахтаря взимку цього року, проте встиг зіграти лише 4 хвилини у складі нового клубу.

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