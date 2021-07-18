Товариський матч

Динамо – Етуаль – 2:0

Голи: Лєднєв, 33, Гармаш, 83

Динамо: Бущан – Караваєв (Вівчаренко, 72), Забарний, Попов (Шабанов, 61), Миколенко (Сідклей, 61) – Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 64) – Циганков (Беніто, 64), Лєднєв, Антюх (Кулач, 64) – Вербіч (Ванат, 46).

Мірча Луческу нарешті може розраховувати на свою основу. Збірники повернулися з відпочинку після Євро-2020 – Бущан, Миколенко, Караваєв, Забарний, Попов, Сидорчук і Циганков вийшли в стартовому складі. Остаточно відновився після травми Вербіч. Сьогодні ми побачили, як реально може виглядати команда в перших матчах сезону.

Краса Лєднєва і Гармаша у відеоогляді матчу Динамо – Етуаль – 2:0

Динамо зустрілося з представником третього швейцарського дивізіону, але довгий час не могло знайти підходів до воріт суперника. Лєднєв і Циганков вирізали цікаві передачі, однак бракувало завершення. Віктор вмикав фінти у чужому штрафному і прострілював – знову ж таки ніхто не відгукувався. Традиційно старанним був Караваєв.

А от лівий фланг працював гірше. Звідти прийшла непогана атака за участю Шапаренка та Антюха, але Вербіч бездарно пробив у спину опоненту. Зовсім не сподобався Миколенко, який не міг приборкати м'яч після діагоналей від Забарного та Сидорчука. Віталій пасував переважно назад, а підключення в атаку не були гострими.

Кого можна похвалити, то це Сидорчука та Забарного. Молодий захисник, схоже, виходить на новий рівень. Якщо раніше, як зізнавався сам Ілля, він думав про те, щоб десь не привезти, не помилитися, то тепер Забарний сміливо пасує вперед. Є прогрес. Його партнер Попов більше запам'ятався вдалою грою у відборі.

Тепер про Сидорчука. Його гра в обороні все одно періодами викликає неприємне здивування. На старті зустрічі капітан обрізався в простій ситуації. Слабкий суперник навіть не організував момент, але в серйозному матчі це була б результативна помилка. Згодом трапився ще один дивний момент, коли Сергій просто стояв і чекав, поки до нього прилетить м'яч. Наслідок – втрата.

Цим негативом Сидорчук пригадав свої перфоманси на Євро-2020. А от робота з м'ячем в Динамо кардинально відрізняється від завдань у збірній. Якщо в національній команді Сергій практично не пасує вперед і максимально спрощує свою гру, то в клубі він не соромиться підіймати голову, знаходити партнерів, видавати класні передачі та закидати черпачком.

Динамо відкрило рахунок наприкінці першого тайму, коли Лєднєв відгукнувся на пас Караваєва, ефектно переграв голкіпера та закотив м'яч у порожні ворота. До речі, це був не перший епізод взаємодії Лєднєва та Караваєва. Богдан виділявся на фоні повільної команди. Видно, що партнери тільки набирають форму, а він вже готовий до офіційних матчів.

Чого не скажеш про Вербіча. Словенець був кволим, погано розпоряджався м'ячем і не завжди розумів задуми партнерів. Один з ударів Беньяміна заблокували, а інший був нейтралізований офсайдом. Вербіч відіграв тільки один тайм – у перерві його замінив Ванат.

А ще під завісу першого тайму на полі трапилася сутичка. Один з гравців Етуаля вдарив по ногах Сидорчука, після чого наші хлопці кинулися мстити за капітана. Особливо рвалися в бій Попов і Циганков. Обійшлося без серйозних наслідків.

На старті другого тайму головним джерелом небезпеки стали подачі Шапаренка, однак кросам Миколи бракувало точності. Далі Мірча Луческу зробив серію замін. Беніто вийшов і відразу отримав два шанси: вихід на голкіпера зірвали захисники Етуаля, а удар нігерійця виявився неточним. Потім виникли ще дві нагоди – до передач Кулача і Гармаша Беніто не дотягнувся.

На 83-й хвилині Динамо подвоїло перевагу – Гармаш красиво забив прямим ударом зі штрафного. Перемога є, але сьогодні киян важко хвалити, зважаючи на рівень суперника. Дуже низький темп гри, дуже багато браку в передачах, дуже багато непорозумінь у фінальній третині. Динамо ще далеке від готовності до сезону. Велика радість для Луческу, що матч першого туру УПЛ перенесли. У тренерського штабу є два тижні, щоб підтягнути форму гравців і налагодити ігрові зв'язки.

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