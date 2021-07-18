Італійський клуб оголосив про трансфер 24-річного француза на своєму офіційному сайті. Балло-Туре підписав контракт до літа 2025-го і носитиме футболку з 5-м номером.

Мілан офіційно оголосив про трансфер Жиру

До слова, у це міжсезоння Мілан підписав уже трьох французів. Першим новачком був голкіпер Майк Меньян, а вчора оголосили про трансфер Олів'є Жиру. Щодо Балло-Туре, то він народився у Франції і грав за молодіжну збірну країни. Але, не дочекавшись запрошення від Дідьє Дешама, вирішив виступати за Сенегал.

До слова, Фоде Балло-Туре – вихованець ПСЖ, але на дорослому рівні зарекомендував себе у Ліллі та Монако. В минулому сезоні лівий захисник монегасків провів 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись п'ятьма асистами.

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