Колишній півзахисник Шахтаря Алекс Тейшейра пристав на пропозицію Бешикташа і найближчим часом приєднається до турецької команди, повідомляє Fanatik.

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Сторонам вдалось досягти згоди щодо зарплатні 31-річного футболіста. Зазначається, що бразилець погодився отримувати 2,5 млн євро на рік, але попросив додатково 2 млн євро у вигляді бонусу. Очікується, що контракт буде підписано після того, як сторони узгодять останні нюанси.

Нагадаємо, першим і поки єдиним клубом футболіста у Європі був донецький Шахтар. Алекс Тейшейра провів в Україні п'ять років, після чого за 50 млн євро перейшов у Цзянсу Сунін. Китайський етап кар'єри завершився у січні 2021-го, і відтоді Алекс так і не знайшов нове місце роботи.

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