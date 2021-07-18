Київський клуб планує ще два товариські матчі, аби якнайкраще підготуватися до нового сезону.

Київське Динамо готується провести ще два спаринги, окрім раніше запланованих. Суперниками "біло-синіх" стануть гранди турецького футболу – Бешикташ і Фенербахче. Про це виданню Ajans Besiktas особисто розповів головний киян Мірча Луческу.

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Матч проти чемпіона Туреччини відбудеться у серпні, тоді ж планується поєдинок і з бронзовим призером Суперліги. Обидві гри відбудуться у Стамбулі. Точні дати поки невідомі.

Нагадаємо, на других зборах кияни вже провели контрольні матчі зі Серветтом (1:1), Сьйоном (2:0), Евіаном (3:0) та Ніццою (1:2). Попереду на підопічних Мірчі Луческу чекають протистояння з Етуалем (18 липня) та Атлетіком (20 липня). Також у динамівців заплановані поєдинки з Вільяреалом (26 липня) та Інтером (14 серпня).

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