Контрольні матчі

Десна – Верес – 2:0

Голи: Тотовицький, ?, Завійський, ?

Зоря – СК Дніпро-1 – 1:0

Гол: Шахаб, 40

Верес провів завершальний сьомий спаринг цього міжсезоння. Суперником стала Десна. Сіверяни швидко відкрили рахунок після стрімкої контратаки правим флангом, яка завершилась влучним ударом Тотовицького після прострілу в центр штрафного.

Динамо запланувало ще один спаринг – суперником буде сьома команда Бундесліги

Десна і Верес обмінялись моментами ще до кінця першого тайму, а в дебюті другого команда Рябоконя знову забила. Це Завійський скористався непорозумінням в обороні. У рівнян моменти мали Гегедош, Гечев і Солдат, але фінальний свисток зафіксував перемогу Десни – 2:0.

Верес повертається до Рівного, де у нього запланований ще тижневий цикл підготовки до стартового туру УПЛ проти Колоса. Десна ж протистоятиме Чорноморцю.

СК Дніпро-1 та Зоря теж проводили завершальний спаринг на зборах. Обидві команди не соромились йти в атаку вже з перших хвилин, але влучнішими були луганці, зокрема – Шахаб. Форвард вийшов віч-на-віч з голкіпером на 40-й хвилині та спокійно переграв його.

"Тепер – чемпіонат світу": Довбик повернувся до тренувань в СК Дніпро-1

По перерві підопічні Скрипника продовжили атакувати, але "спортклубівці" добре оборонялись та вибігали в атаки. Попри досить цікавий футбол, команди більше не забивали, а тому Зоря святкує мінімальну перемогу над СК Дніпро-1.

Тепер колективи Скрипника та Йовічевіча мають тиждень на підготовку до стартового туру УПЛ сезону 2021/22, де зіграють з Олександрією та Ворсклою відповідно.

Динамо – Етуаль: тьмяне повернення збірників, Лєднєв знову робить результат, купа браку за два тижні до старту сезону