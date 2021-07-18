Вже 19 липня Шахтар отримає опонента в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22. З ким можуть зіграти підопічні Роберто Де Дзербі, читайте на "Футбол 24".

Жеребкування третього раунду кваліфікації ЛЧ відбудеться 19 липня у швейцарському Ньйоні. Початок церемонії – о 13:00 за київським часом. Україну на цій стадії турніру представить донецький Шахтар, який змушений пробиватися у групову стадію ЛЧ через кваліфікацію.

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Востаннє "гірники" грали у кваліфікації Ліги чемпіонів ще у дебютному для Паулу Фонсеки сезоні 2015/16, вилетівши від Янг Бойз у третьому раунді. З того часу Шахтар неодмінно здобував пряму путівку в найпрестижніший євротурнір, але зараз новий тренер Роберто Де Дзербі не має часу для експериментів. Потрапити в групу ЛЧ – головне завдання для італійського наставника, адже на кону не лише престиж, а й великі гроші.

Жеребкування третього раунду кваліфікації ЛЧ пройде у два етапи. На першому своїх суперників дізнаються 10 представників Шляху чемпіонів. Під час другої частини жеребкування будуть сформовані чотири пари Шляху представників ліг (саме тут і гратиме Шахтар).

"Помаранчево-чорні" потрапили в кошик сіяних команд, адже мають найвищий клубний рейтинг серед усіх, хто гратиме у цьому раунді. Бенфіка та Монако теж будуть сіяними – з ними Шахтар точно не зустрінеться. Як і з московським Спартаком – він хоч і несіяний, але УЄФА продовжує розводити українські та російські клуби. Переможець пари Селтік (Шотландія) – Мітьюлланд (Данія) також не випаде "гірникам".

Жеребкування третього раунду кваліфікації ЛЧ

Сіяні: Шахтар (Україна), Бенфіка (Португалія), Монако (Франція), Селтік (Шотландія). Останній – за умови, що пройде Мітьюлланд у другому раунді.

Несіяні: Генк (Бельгія), Спартак Москва (Росія), переможець пари ПСВ – Галатасарай, переможець пари Рапід Відень – Спарта Прага.

* Курсивом виділені потенційні суперники Шахтаря.

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів будуть зіграні 3/4 та 10 серпня. УЄФА скасував правило виїзного гола – відповідно, вірогідність екстра-таймів та серії пенальті значно зросла. Команди-переможці двоматчевих протистоянь вийдуть у раунд плей-офф кваліфікації ЛЧ, жеребкування якого відбудеться 2 серпня. Команди Шляху чемпіонів, які програють, продовжать сезон у груповому турнірі Ліги Європи.

Зауважимо, що у випадку виходу до наступного раунду кваліфікації Шахтар теж буде сіяним. Там "гірники" можуть зустрітися, наприклад, з Монако або Селтіком, але зараз так далеко забігати поки що не будемо – Шахтар туди ще не вийшов.

Що стосується київського Динамо, то "біло-сині" напряму кваліфікувалися в груповий турнір. Сезон 2021/22 є останнім, коли чемпіон України отримав пряму путівку, адже через рік обидва наші представники у ЛЧ змушені будуть проходити кваліфікацію.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу