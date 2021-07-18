Старт підготовки до сезону 2021/22 затягується для українського легіонера "Богині" Віктора Коваленка.

25-річний півзахисник напередодні тренувався індивідуально, інформує офіційний сайт клубу. Найімовірніше, Віктор, як Ханс Хатебур і Сем Ламмерс, ще повністю не відновився від травми.

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Зауважимо, до Коваленка, який зіграв лише 4 хвилини з моменту переходу в Аталанту, прикута увага мінумум двох клубів Серії А – Емполі та Спеції. Обоє готові підсилитись українцем.

До слова, не тренується з основою бергамасків і Руслан Маліновський, який відновлюється від операції.

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