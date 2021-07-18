Представник турецької Суперліги поклав око на чергового гравця з УПЛ.

Бразильський півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо зацікавив Фенербахче, повідомляє Fanatik.

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Стамбульський гранд спробує взяти 21-річного гравця в оренду, однак не відкидає і варіант повноцінного трансферу.

Якщо перехід бразильця відбудеться, то Фенербахче спробує продати досвідченого Луїса Густаво, якого хочуть французькі клуби. За нього турки планують виручити 4 млн євро.

Нагадаємо, Маркос Антоніо перейшов у Шахтар у лютому 2019 року з португальського Ешторіла за 3,5 млн євро. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 липня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

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