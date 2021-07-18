Минаю більше не загрожує отримання трансферного бану від ФІФА, повідомляє Meta-ratings.

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Це стало можливим, адже клуб оперативно ліквідував заборгованість по платежу солідарності за хорвата Міслава Матіча. Йшлося про суму в 52 тисячі євро, її мав отримати клуб Рудеш. Сам Матіч провів 25 матчів у складі Миная минулого сезону.

Нагадаємо, закарпатці кампанію 2021/22 офіційно розпочнуть в УПЛ, вони посіли місце донецького Олімпіка, який знявся зі змагань.

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