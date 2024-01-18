Головні новини футболу 17 січня: класний матч Циганкова в Кубку Іспанії, трансфери в УПЛ, Лунін обрав, де хоче грати
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за середу, 17 січня.
Україна
Андрій Шевченко озвучив головне завдання на посаді президента УАФ – передвиборче турне стартувало зі Львова.
Андрій Лунін обрав несподіваний розвиток кар'єри – Реал ігнорує бажання українця.
До Мілевського завітала поліція з обшуками: "Пристойно покошмарили, убили нервові клітини".
З'явилася інформація, що Карпати не отримали дозвіл на виїзд за кордон для проведення тренувального збору.
Трансфери
Полісся підписало екс-гравця Арсенала і збірної Франції, який забивав Україні. Олександрія оголосила про трансфер португальського захисника з Європи.
Металіст 1925 підписав вихованця Шахтаря. Старий знайомий знову приїхав до Віктора Скрипника.
Челсі просить космічну суму за конкурента Луніна – Реал чітко визначився.
Манчестер Юнайтед готує сенсаційні 150 млн євро за головну зірку Реала. Гроші, отримані від потенційного трансферу, допоможуть Пересу отримати Мбаппе.
Інші головні події
Тренер Довбика і Циганкова очолить Барселону – в Іспанії вибухнув сенсаційний інсайд. Схоже, причина в тому, що Хаві втратив довіру роздягальні Барселони – у каталонців назріває серйозна криза.
Марокко стартувало на КАН з розгрому Танзанії – гравець Шахтаря отримав червону, суперник "гірників" забив гол.
Валенсія вилетіла з Кубка Іспанії, несподівано поступившись Сельті – Яремчук змарнував супершанс. Віктор Циганков організував перемогу над Райо Вальєкано – сильна гра українця вивела Жирону в чвертьфінал Кубка Іспанії.
Віталій Миколенко продовжує боротьбу за Кубок Англії. Евертон вийшов в 1/16 фіналу завдяки шедевру зі штрафного.