Україна

Андрій Шевченко озвучив головне завдання на посаді президента УАФ – передвиборче турне стартувало зі Львова.

Андрій Лунін обрав несподіваний розвиток кар'єри – Реал ігнорує бажання українця.

До Мілевського завітала поліція з обшуками: "Пристойно покошмарили, убили нервові клітини".

З'явилася інформація, що Карпати не отримали дозвіл на виїзд за кордон для проведення тренувального збору.

Трансфери

Полісся підписало екс-гравця Арсенала і збірної Франції, який забивав Україні. Олександрія оголосила про трансфер португальського захисника з Європи.

Металіст 1925 підписав вихованця Шахтаря. Старий знайомий знову приїхав до Віктора Скрипника.

Челсі просить космічну суму за конкурента Луніна – Реал чітко визначився.

Манчестер Юнайтед готує сенсаційні 150 млн євро за головну зірку Реала. Гроші, отримані від потенційного трансферу, допоможуть Пересу отримати Мбаппе.

Інші головні події

Тренер Довбика і Циганкова очолить Барселону – в Іспанії вибухнув сенсаційний інсайд. Схоже, причина в тому, що Хаві втратив довіру роздягальні Барселони – у каталонців назріває серйозна криза.

Марокко стартувало на КАН з розгрому Танзанії – гравець Шахтаря отримав червону, суперник "гірників" забив гол.

Валенсія вилетіла з Кубка Іспанії, несподівано поступившись Сельті – Яремчук змарнував супершанс. Віктор Циганков організував перемогу над Райо Вальєкано – сильна гра українця вивела Жирону в чвертьфінал Кубка Іспанії.

Віталій Миколенко продовжує боротьбу за Кубок Англії. Евертон вийшов в 1/16 фіналу завдяки шедевру зі штрафного.