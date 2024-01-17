Кубок Англії, 1/32 фіналу. Перегравання

Евертон – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Гомеш, 42

Два тижні тому на полі Крістал Пелас команди так і не змогли забити бодай гол, тому були змушені грати додатковий матч – тепер вже на Гудісоні. Віталій Миколенко знову вийшов у стартовому складі. Буквально за добу до поєдинку Кубка Англії Евертон отримав неприємну новину – з команди Шона Дайча знову можуть зняти очки в АПЛ через порушення правил фінансового фейр-плей. Як відомо, раніше "ірисок" вже позбавили 10 очок, через що Евертон змушений вести боротьбу за виживання у Прем'єр-лізі.

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Зрозуміло, що за таких обставин Кубок Англії відійшов для "синіх" на другий план. Попри це, Шон Дайч виставив цілком боєздатний склад. Серед беззаперечно основних футболістів відпочинок отримав хіба що Джордан Пікфорд, якого змінив резервний кіпер Жоау Віржінія.

На жаль для українських уболівальників, трансляції матчу не було. Setanta Sports, яка є транслятором Кубка Англії на території України, з відомих тільки їй причин віддала перевагу паралельному поєдинку між Блекпулом і Ноттінгем Форест.

Евертон вийшов уперед незадовго до перерви. На 42-й хвилині Андре Гомеш блискуче виконав штрафний удар.

Як виявилося, цей гол став єдиним за два матчі та вирішив долю протистояння. Команда Віталія Миколенка, який відіграв весь поєдинок, продовжує боротьбу за Кубок Англїі. В 1/16 фіналу суперником Евертона стане інший представник АПЛ – Лутон. Матч відбудеться на Гудісоні.

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