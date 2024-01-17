Португальський захисник Мігель Феррейра Кампуш продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт "містян".

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27-річний оборонець переїхав в Україну з хорватського Рудеша і підписав з "жовто-чорними" контракт до 31 травня 2026 року. Умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt рапортує про компенсацію загребцям у розмірі 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Кампуш – вихованець португальського Бейра-Мар. На батьківщині виступав за нижчолігові команди (з найвідоміших – Ферментелос та Анадія).

У Рудеші – з серпня 2022 року. У поточному сезоні провів за аутсайдера чемпіонату Хорватії (остання сходинка) 14 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

До слова, раніше Олександрія оголосила про підписання еквадорського півзахисника Медісона Хуліо.

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