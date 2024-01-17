"Зелено-білі" зіткнулись з неочікуваними труднощами перед стартом підготовки до другої частини сезону.

Карпати отримали відмову від Мінмолодьспорту у проханні випустити команду на тренувальний збір у Іспанію, повідомляє Tribuna.

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За інформацією джерела, у Міністерстві послались на відсутність правових підстав для вирішення цього питання. У Правилах перетинання державного кордону під час воєнного стану сказано, що отримати такий дозвіл можуть лише команди найвищих дивізіонів. А оскільки Карпати лише борються за вихід в УПЛ, то не входять у когорту тих, хто може виїжджати за кордон.

Нагадаємо, тренувальні збори львівського клубу розпочинаються 22 січня. Раніше головний тренер "левів" Мирон Маркевич особисто їздив в Іспанію, аби узгодити план майбутньої підготовки і участь у товариському турнірі.

До слова, Карпати вважаються беззаперечним фаворитом на підвищення у класі – на зимову паузу "зелено-білі" пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.

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