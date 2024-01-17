Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Валенсія – Сельта – 1:3

Голи: Пепелу, 29 (п.) – де ла Торре, 13, Дувікас, 18 (п.), 80

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У боротьбі за чвертьфінал кубка Іспанії зійшлись Валенсія і Сельта. "Кельти" у Ла Лізі балансують над зоною вильоту, тому успіх у кубковому турнірі був хорошою можливістю врятувати сезон. "Кажани" сподівались на підтримку власних вболівальників, а чотириматчева безпрограшна серія у Прімері додавала впевненості. Український форвард Роман Яремчук повернувся в заявку після грипу, але залишився на лаві запасних.

Господарі почали агресивніше, але ще до середини першого тайму горіли 0:2. Спочатку помилки припустився кіпер Валенсії, пішовши на перехоплення після навісу з кутового – Хауме Доменек у стрибку махнув рукою повз м'яч, той відскочив до де ла Торре, який п'ятою елегантно переправив сферу у сітку.

Вже за 2 хвилини Дієго Лопес вдарив ззаду по ногах Мігеля Родрігеса у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Дувікас з позначки легко переграв суперника. На екваторі тайму Пепелу відродив інтригу, з одинадцятиметрового покаравши Сельту за гру рукою – 1:2.

По перерві господарі були гострішими, створили низку небезпечних моментів, але завершити комбінацію влучним ударом не вдавалось. Сельта, яку цілком влаштовував рахунок, зробила ставку на швидкі контратаки.

На останні 15 хвилин Рубен Бараха випустив Яремчука. Українець міг відзначитись уже в першій атаці, коли замикав навіс від партнера – м'яч під час удару трохи зрізався з ноги, але навіть цього вистачило, аби кіпер Сельти у божевільному стрибку діставав сферу з-під поперечини. За трохи гості забили втретє, поставивши крапку у матчі – Дувікас головою замкнув розкішну передачу від де ла Торре. Вже у доданий час Пауліста вистрибнув вище за інших після навісу з кутового, але пробив над поперечиною воріт "кельтів".

Сельта йде далі у Кубку Іспанії, а Валенсія зосередиться на виступах у чемпіонаті.

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