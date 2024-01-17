Згідно з інформацією ESPN, кілька важливих гравців у складі вже втратили віру в тренера каталонців. Зазначається, що скептичні настрої у цих футболістів виникли ще до поразки від Реала в матчі за Суперкубок Іспанії (1:4). Вони вже кілька тижнів ставлять під сумнів підхід Хаві та засмучені тим, що тренер стверджує, що його підопічні не розуміють стиль гри Барселони.

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Джерело припускає, що тренер не продемонстрував "тверду руку" під час роботи з деякими гравцями, хоча не всі в роздягальні дотримуються такої ж думки. В оточенні Хаві визнають, що в команді з понад 20 гравців завжди можуть бути незадоволені. Проте в штабі вважають, що більшість гравців, як і раніше, підтримують ідеї тренера.

Наставник каталонців неодноразово заявляв, що відносини з командою залишаються позитивними, і після поразки в Суперкубку він дав зрозуміти, що продовжує вірити у свою команду, і висловив упевненість у виправленні ситуації.

Нагадаємо, що Барселона наразі перебуває на четвертому місці в чемпіонаті Іспанії, маючи у своєму активі 41 бал. Від першої сходинки каталонці відстають на вісім очок.

Нещодавно іспанська преса повідомила, що керівництво Барселони розглядає призначення Мічела на посаду головного тренера команди влітку.

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