Збірні Марокко і Танзанії 17 січня зіграли в першому турі КАН. Захисник Шахтаря Новатус Міроші був вилучений з поля. Рахунок і відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Кубок африканських націй, 1 тур

Група F

Марокко – Танзанія – 3:0

Голи: Саїсс, 30, Унаї, 78, Ен-Несірі, 80

Вилучення: Міроші, 70

Перший тур на Кубку Африки закривала група F. Один із фаворитів турніру – збірна Марокко – мала підтвердити цей статус у протистоянні зі скромною Танзанією, у складі якої вийшов єдиний представник УПЛ на КАН. Це захисник Шахтаря Новатус Міроші, який потрапив у стартовий склад своєї збірної. Танзанія вийшла у фінальну частину Кубка Африки лише втретє в історії, а Марокко стало головною сенсацією ЧС-2022, посівши на Мундіалі в Катарі високе четверте місце.

Словом, фаворит гри був очевидний. "Атлаські леви" підтвердили цей статус, відкривши рахунок на 30-й хвилині. Зієш потужно пробив зі штрафного, кіпер відбив перед собою, а Ромен Саїсс був першим на добиванні та вразив ворота. Це був ледь не перший реальний момент у Марокко. Підопічні Реграгі контролювали гру, не даючи супернику жодних шансів біля своїх воріт, але забили лише на 30-й хвилині.

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Одразу після пропущеного гола Новатус Міроші отримав жовту картку за грубий фол проти Унаї. Міг забивати і Зієш, але з його ударом впорався Манула. Збірна Танзанії за перший тайм зовсім не турбувала Ясіна Буну, зате зберегла певну інтригу на другу половину, адже поступалася тільки в один гол.

Вже на першій хвилині другого тайму Міроші наважився на дальній удар по воротах Буну – дуже неточно. А на 70-й захисник Шахтаря знову сфолив проти Унаї та отримав другу жовту, залишивши танзанійців удесятьох. Проти Замбії в другому турі Новатус не зіграє.

Марокко швидко скористалося чисельною перевагою. На 78-й хвилині півфіналіст чемпіонату світу подвоїв свою перевагу. Відзначився Аззедін Унаї, який у складі Марселя через місяць протистоятиме Шахтарю в Лізі Європи. Він обігрався з Адлі та з лінії штрафного поклав у дальній нижній кут. А невдовзі забив і Ен-Несірі, замкнувши пас Хакімі з правого флангу. Спершу арбітр не зарахував гол через офсайд, але VAR відновив справедливість.

3:0 – фаворит стартував з розгромної перемоги. Марокко очолило групу F з трьома очками. Танзанія з нулем на дні.

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Відео голів і огляд матчу Марокко – Танзанія – 3:0