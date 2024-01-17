Каталонці зганьбилися у фіналі Суперкубка Іспанії, програвши Реалу (1:4). Керівництво Барселони публічно підтримує Хаві, але вже розглядає варіанти для його заміни.

Тренер Жирони розраховує на Циганкова у матчі Кубка Іспанії: "Він мені дуже потрібен"

Як повідомляє іспанський журналіст Франсуа Галлардо, керівництво каталонців тричі зустрічалися з наставником Жирони Мічелом. Ба більше, фахівець, який працює з Віктором Циганковим та Артемом Довбиком, вже дав згоду очолити Барселону влітку. Перемовини між "блаугранас" та іспанським тренером просуваються позитивно.

Нагадаємо, що Мічел працює з Жироною третій сезон. Його чинна угода закінчується влітку 2026 року. Під керівництвом іспанця "червоно-білі" вийшли зі Сегунди в Ла Лігу, а за підсумками минулого сезону посіли 10-те місце, відставши від зони єврокубків лише на чотири очки.

Наразі Жирона є лідером чемпіонату Іспанії з 49 балами після 20 зіграних турів. Барселона четверта, набравши 41 пункт у 19 матчах.

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