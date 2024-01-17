Вдалі виступи Андрія Луніна змінили думку керівництва мадридців щодо перспектив у команді іспанського воротаря, який перебуває у складі "вершкових" в оренді з Челсі.

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Як повідомляє The Athletic, "сині" запросять у Реала за повноцінний трансфер Кепи близько 17,2 мільйона фунтів стерлінгів (20 млн євро). Керівництво мадридців вважає, що сума занадто висока як для запасного воротаря, тому викуп Кепи малоймовірний.

Варто зауважити, що головний тренер Реала Карло Анчелотті досі вагається щодо першого номера в команді. Італієць нещодавно озвучив, що Лунін зіграє проти Атлетіко у Кубку Іспанії, а Кепа з Альмерією в Ла Лізі.

Нагадаємо, що у поточному сезоні іспанець зіграв за "вершкових" у 17 матчах, пропустивши 16 голів. Чинна угода Кепи з Челсі розрахована до 2025 року.

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