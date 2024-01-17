Житомиряни оголосили про трансфер чергового легіонера, яким став Яссін Фортюн зі швейцарського Сьйона.

Французький півзахисник Яссін Фортюн продовжить кар'єру у Поліссі, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

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24-річний правий вінгер виступатиме за команду Юрія Калітвінцева на правах оренди зі Сьйона до кінця сезону. Після завершення терміну угоди новачок УПЛ матиме право викупити гравця у швейцарського клубу.

Нагадаємо, Фортюн – вихованець французького Ланса. Грав за молодіжні команди лондонського Арсенала (U-18 і U-23). В липні 2018 року перейшов у Сьйон. Вирушав у оренди у французькі Анже та Шоле. Його контракт зі швейцарцями чинний до 30 червня 2024 року.

Яссін виступав за збірну Франції різних вікових груп (від U-16 до U-20). У складі "трикольорових" навіть забивав збірній України (3:0) у далекому 2015 році. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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