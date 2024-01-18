Главные новости футбола 17 января: классный матч Цыганкова в Испании, трансферы в УПЛ, Лунин выбрал, где хочет играть
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 17 января.
Украина
Андрей Шевченко озвучил главную задачу в должности президента УАФ – предвыборное турне стартовало со Львова.
Андрей Лунин выбрал неожиданное развитие карьеры – Реал игнорирует желание украинца.
К Милевскому пришла полиция с обысками: "Прилично покошмарили, убили нервные клетки".
Появилась информация, что Карпаты не получили разрешение на выезд за границу для проведения тренировочного сбора.
Трансферы
Полесье подписало экс-игрока Арсенала и сборной Франции, который забивал Украине. Александрия объявила о трансфере португальского защитника из Европы.
Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера. Старый знакомый снова приехал к Виктору Скрипнику.
Челси просит космическую сумму за конкурента Лунина – Реал четко определился.
Манчестер Юнайтед готовит сенсационные 150 млн евро за главную звезду Реала. Деньги, полученные от потенциального трансфера, помогут Пересу получить Мбаппе.
Другие главные события
Тренер Довбика и Цыганкова возглавит Барселону – в Испании разразился сенсационный инсайд. Похоже, причина в том, что Хави потерял доверие раздевалки Барселоны – у каталонцев назревает серьезный кризис.
Марокко стартовало на КАН с разгрома Танзании – игрок Шахтера получил красную, соперник "горняков" забил гол.
Валенсия вылетела из Кубка Испании, неожиданно уступив Сельте – Яремчук упустил супершанс. Виктор Цыганков организовал победу над Райо Вальекано – сильная игра украинца вывела Жирону в четвертьфинал Кубка Испании.
Виталий Миколенко продолжает борьбу за Кубок Англии. Эвертон вышел в 1/16 финала благодаря шедевру со штрафного.