Кубок Короля 2023/24, 1/4 фіналу

Жирона – Райо Вальєкано – 3:1

Голи: Стуані, 15, 19 (пен), 26 – Нтека, 36

На непростий іспит – з одним українцем у складі

Домашка проти Райо не обіцяла Жироні легкої прогулянки. По-перше, довелося грати через два дні на третій (лишень 14 січня каталонці розписали нулі з Альмерією). По-друге, той матч став найгіршим у сезоні. По-третє, травму отримав Ерік Гарсія, що створювало проблеми в центрі оборони – поруч з 33-річним Бліндом знову вийшов 33-річний Хуанпе.

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Втім, кубковий формат вимагав більшої ротації, тож у основі з'явився Стуані та новачок-опорник Соліс. Довбик, своєю чергою, залишився у запасі на весь матч – зате у старт потрапив Циганков. Вперше після своєї травми, внаслідок якої довелося пропустити кінець 2023 року й початок 2024-го.

Циганков знищував Райо. Його активність зробила результат.

Тактика в атаці Жирони була загалом звичною – активна роль центрхавів у білд-апі, перший пас Блінда, зміщення Гутьєрреса в опорну зону, агресивний пресинг і контр-пресинг, комбінації, закидання по флангах. У цій роботі особливо виділявся Циганков.

На старті зустрічі Віктор декілька разів виходив з позиції, з'являючись у центрі нападу й пропонуючи варіанти закидання за спини. Відкривання були дуже перспективними, але каталонці ігнорували вертикальні ходи. Тоді українець сконцентрувався на створенні ширини, прийому діагоналей та атаці глибини. І ось до цього оборона Райо Вальєкано виявилась неготовою.

Вже на 3-й хвилині Циганков показав клас, прийнявши пас на правий фланг і першим же дотиком прокинувши собі на хід. Тоді не вистачило швидкості. На 11-й же високий пресинг господарів завершився перехопленням перед чужим штрафним – наш земляк підхопив відскок, увійшов у середину та потужно пробив з правої. Голкіпера парирував!

На 15-й же екс-динамівець організував гол, змістившись з правого флангу й віддавши тонкий проникний пас на Порту. Крістіан вже у падінні покотив під удар Стуані – 1:0! У цій атаці були красенями усі, але варто відзначити таймінг усіх рішень Циганкова.

Другий гол Жирона забила без його участі, заробивши пенальті на 19-й хвилині. Його реалізував все той же Стуані. А от на 26-й прилетів третій гол – і ось тут без українця не обійшлося.

Віктор створив ширину, протягнув м'яч і віддав передачу за спину під вривання Порту. З ним не склалося, але Крістіан віддав пас Арнау, той виконав подачу, а команда заробила кутовий. Подальший розіграш завершився прострілом Порту й замикання Блінда. 3:0.

Циганков домінував не тільки попереду

На 30-х хвилинах активність Циганкова впала, що пояснювалось прокиданням Райо Вальєкано. Мадридці закрили Жирону на її половині, причому хвилин на 8-10. Цей тиск навіть вилився у гол (господарі помилились під пресингом, обрізку допустив Соліс), але питань до Циганкова в обороні бути не може.

Ба більше – в захисті від нашого співвітчизника користі було не менше, ніж у атаці. Чого тільки коштує епізод на 20-й хвилині, коли Віктор повернувся на власну половину й тричі відібрав м'яч у Нтека. Здебільшого ж Циганков займався позиційною роботою, прикриваючи перспективні канали передач і страхуючи партнерів, хоча висуватись у тиск він теж не забував.

Важко пригадати епізод, в якому Циганков би недопрацював чи відпрацював би погано. Дуже допомагало хороше орієнтування – вінгер уважно сканував рух м'яча, суперників і партнерів, а також своєчасно приймав і виконував рішення. Що найбільш важливо, Чорнуха виконувалась дисципліновано, завжди, з величезною віддачею.

Віктору забракло сил

Така гра негативно позначилась на атакувальному доробку Віктора після 30-ї хвилини. Оборонятися довелося довго, внаслідок чого Вітя помітно втомився. Іноді бракувало сил на ривок в глибину, адже перед цим доводилось пробігти метрів 40 із оборони.

Тим не менш, на 41-й хвилині він міг і гол забити, змістившись у фірмовому стилі та потужно зарядивши під ближню стійку метрів з 20-ти. Голкіпер врятував Райо! І ще один момент на 45-й хвилині розпочався зі зміщення та комбінації, яку організував Вітя.

На жаль, в другому таймі Циганков перестав бути помітною фігурою. Десь варто відзначити і підлаштування оборони Райо Вальєкано, та і Жирона відчутно збавила у активності. Українець значно частіше витрачав сили у роботі в середньому блоці, ніж у атаці – хоча на 59-й хвилині він допоміг вибігти у перспективну контратаку (але її запороли першим же пасом).

А після цього Циганкова замінили на Валері Фернандеса. Заміна напрошувалась як по грі, так і стратегічно – Райо Вальєкано особливих проблем не створював, команда захищала рахунок, а вже на вихідних матч у Ла Лізі. Все логічно. Хай там як, а Віктор провів прекрасний матч – особливо стартові 30 хвилин. Залишається тільки якомога швидше повернути фізичні кондиції.

А Жирона впевнено довела матч до перемоги з рахунком 3:1, ставши чвертьфіналістом Кубка Іспанії!

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