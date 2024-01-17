Легенда українського футболу Андрій Шевченко 16 січня розпочав своє турне перед голосуванням за кандидатуру нового президента УАФ.

Як і повідомлялося раніше, свою поїздку Україною Андрій Шевченко розпочав у вівторок, 16 січня, завітавши до Львова. Далі по плану – Київ, Одеса і Харків.

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"У Львові зустрівся з головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України. Обговорили наше головне завдання – розвивати український футбол, попри повномасштабну війну, та повернути довіру українських вболівальників до Асоціації.

Дякую всім, хто долучився до діалогу, за спільне бачення. Опрацьовуємо озвучені питання, завершуємо роботу над стратегією, рухаємося далі. Наступна зустріч – у Києві", – написав Шевченко у Facebook.

Нагадаємо, засідання Конгресу УАФ, на якому оберуть нового президента Асоціації, заплановане на 25 січня і відбудеться в Києві. Андрій Шевченко є єдиним кандидатом на цю посаду. Андрій Павелко, який очолював УАФ з 2015 року, відсторонений від посади судом і перебуває в СІЗО.

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