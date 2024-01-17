Екс-форвард Динамо Артем Мілевський розповів про обшуки, які провела національна поліція в його будинку.

За словами Мілевського у його Telegram-каналі, все відбулось 14 січня – до його будинку прибули представники нацполіції.

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"Коротше, пристойно покошмарили. Убили нервові клітини... У зв'язку з таємницею слідства, нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку", – написав Мілевський під одним з фото.

На одному з відео закадровий голос розповідає, що до будинку вдерлись, вибивши вхідні двері. Наразі Мілевський займається нефутбольною діяльністю, розпочавши стріми на Twitch.

Нагадаємо, за свою футбольну кар'єру Артем Мілевський виступав за київське Динамо, кольори якого захищав з 2002 по 2013 рік. Також форвард пограв за низку закордонних клубів, а кар'єру закінчив у Минаї.

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