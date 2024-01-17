Вінгер Реала і збірної Бразилії Вінісіус Жуніор може перейти у Манчестер Юнайтед. Англійський клуб не пошкодує грошей на зіркового новачка.

Мадридський Реал не виключає продажу Вінісіуса Жуніора. Претендентом на 23-річного бразильця є Манчестер Юнайтед. Англійський клуб готовий викласти 150 мільйонів євро, інформує Defensa Central. Це майже втричі більше, ніж Реал заплатив за форварда Фламенго шість сезонів тому.

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Це вже не вперше, коли МЮ намагається роздобути Вінісіуса – у 2017 році англійський клуб активно стежив за виступами бразильця у Фламенго, але сам гравець вважав за краще тоді перебратися до столиці Іспанії.

Попри те, що Жуніор вважається в Реалі "недоторканним", президент "бланкос" Флорентіно Перес не з тих, хто відмовляється від хорошого бізнесу. Виручка з продажу Вінісіуса допомогла б Реалу профінансувати підписання Кіліана Мбаппе.

У поточному сезоні Вінісіус зіграв за Реал 16 матчів, забив 9 голів і віддав 4 асисти. Серед трофеїв – два титули Ла Ліги, Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та ЛЧ 2021/22. Його контракт з клубом розрахований до літа 2027 року.

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