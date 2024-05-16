Нападник Палмейрас Ендрік вибув на кілька тижнів через травму.

Бразильський клуб у груповому етапі Кубка Лібертадорес приймав еквадорський Індепендьєнте. Гра завершилася перемогою Палмейрас з рахунком 2:1. Утім, перемога була затьмарена травмою Ендріка.

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У середині другого тайму 17-річний нападник отримав пошкодження. Він не зміг самостійно покинути поле і довелося його виносити на ношах. Як повідомляє AS, у Ендріка може бути м'язовий розрив. Відновлення у такому разі займе близько трьох тижнів, що поставить під сумнів його учать у Копа Амеріки.

Нагадаємо, Ендрік належить Реалу і має приєднатися до "вершкових" влітку під час передсезонної підготовки. У поточному сезоні за Палмейрас нападник відіграв у 20 матчах, забивши чотири голи та оформивши два асисти.

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